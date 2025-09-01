Alors qu’il a expliqué récemment qu’il était amoureux, Jannik Sinner a été trahit par les images d’une caméra alors qu’il regardait son téléphone. Même si on ne peut affirmer à 100% que la femme qui était au bout du fil était la mannequin Laila Hasanovic, la presse italienne a mené une petite enquête.
Sinner e la foto della fidanzata Laila Hasanovic come sfondo del cellulare : il video è virale https://t.co/NpUOdbzpEm— Repubblica (@repubblica) August 31, 2025
Et il s’avère que Lailia était bien présente à Roland‐Garros et Wimbledon, ce qui est une donnée à prendre en compte. Très discret concernant sa vie privée, Jannik va devoir sûrement confirmer cette information auprès des médias de son pays où il est devenu plus qu’une star de tennis.
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 08:30