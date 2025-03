On le sait le joueur espa­gnol se fait un tatouage à chaque fois qu’un évène­ment impor­tant a eu lieu dans sa vie. Ce fut le cas pour sa victoire à l’Us Open Wimbledon mais aussi Roland‐Garros. Hier, il a surpris tous les obser­va­teurs avec une date sur son bras gauche.

Carlos Alcaraz spor­ting a fake tattoo on his arm at Indian Wells.



“23−4−25”



He’s teasing some­thing… possibly for Netflix ? 👀 pic.twitter.com/IGp9MwmgcD