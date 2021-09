Il y a des jours où il ne vaut mieux pas croiser la routes de certains joueurs comme Daniil Medvedev. Dan Evans l’a appris à ses dépens dimanche avec une correc­tion recue en moins de 2h. Ne voulant plus jamais recroiser sa route dans un tableau, comme il l’a déclaré en confé­rence de presse, on peut comprendre le désarroi du Britannique lors­qu’on analyse de plus près la feuille des statis­tiques du troi­sième set.

Aucun service perdu sur 16 envoyés, six points au filet glanés sur 7, deux breaks convertis sur deux ou encore 15 coups gagnants pour seule­ment une faute directe… On comprend tout de suite mieux les décla­ra­tions du 27e mondial.