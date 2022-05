Bien que Rafael Nadal soit déjà éliminé avant les quarts de finale sur ce Masters 1000 de Rome, Novak Djokovic est de son côté toujours en lice.

Et si l’on se fie au palmarès des 17 éditions précé­dentes, le numéro un mondial est quasi­ment assuré de se retrouver en finale alors qu’au moins un des deux joueurs n’a jamais manqué ce rendez‐vous depuis… 2004 et une certaine affiche entre Carlos Moya et David Nalbandian !

Une domi­na­tion presque totale et qui résume assez bien la déter­mi­na­tion des deux cham­pions à l’ap­proche de Roland‐Garros.