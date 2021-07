Arrivé au japon, les Bleus ont sorti le back­gammon, la piste de dés, le jeu de cartes, et P2H est venu avec son petit ampli et sa guitare. Tuer le temps sera aussi l’un de leurs acti­vités lors de ce tournoi olym­pique où ils vont plus souvent utiliser leur formi­dable claquette bleu blanc rouge que leurs baskets de compé­ti­tion. On a du style ou pas et la French Touch ne s’in­vente pas…