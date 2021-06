Djokovic a long­temps « pesté » à l’idée que son petite frère est un fan absolu de Rafael Nadal. Du coup, ce cliché où on le voit avec les cousins du Taureau de Manacor a un sens encore plus parti­cu­lier pour lui. Il faut dire que la présence du numéro 1 mondial à Majorque est un vrai évène­ment même s’il ne joue que le tournoi de double et le Serbe très dispo­nible a multi­plié les selfies en tout genre.

Djokovic with Nadal’s cousins 😁 pic.twitter.com/6TBLlZRay9 — Luigi Gatto (@gigicat7_) June 19, 2021