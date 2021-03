Balayé par Sebastian Korda ce lundi au troi­sième tour de Miami (3–6, 0–6), Aslan Karatsev n’a visi­ble­ment pas supporté la cani­cule qui règne actuel­le­ment en Floride. Cela n’en­lève évidem­ment en rien son magni­fique début de saison marqué par une demi‐finale à l’Open d’Australie et un titre à Dubai.

Mais si l’on regarde de plus près le physique du Russe et plus préci­sé­ment ses jambes, on remarque que ses mollets sont tout simple­ment hallu­ci­nants. Une vraie arme pour le 27e mondial.