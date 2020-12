Alors que le fameux tournoi ITF féminin de Dubaï a débuté ce lundi, l’organisation de l’évènement a décidé de mettre en place un système inédit de primes lié à différents critères sportifs et statistiques. En effet, comme vous pouvez le voir ci-dessous, de l’argent sera attribué à celles qui seront les plus régulières en coup droit, en revers, à la volée ou au service. La prime la plus originale sera pour celle qui aura la plus belle tenue…

Outfit of the tournament gets a prize.



Glorious. https://t.co/bVNJHeLJAm — José Morgado (@josemorgado) December 8, 2020