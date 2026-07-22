Accueil ATP

Les retrou­vailles entre Rafael Nadal et Roger Federer autour d’une passion commune

Par
Baptiste Mulatier
-
2989

Roger Federer profite visi­ble­ment de quelques jours de détente à Majorque, l’île natale de Rafael Nadal. L’occasion pour les deux légendes du tennis de se retrouver loin des courts, autour d’une autre passion qu’elles partagent depuis de nombreuses années : le golf.

Comme à la même période l’an dernier, le Suisse et l’Espagnol se sont offert une partie sur un parcours major­quin, un moment de compli­cité immor­ta­lisé sur les réseaux sociaux et qui n’a pas manqué de ravir leurs fans. 

Reste désor­mais à savoir lequel des deux anciens rivaux s’est imposé lors de ce duel entre amis !

Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 10:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥