Roger Federer profite visiblement de quelques jours de détente à Majorque, l’île natale de Rafael Nadal. L’occasion pour les deux légendes du tennis de se retrouver loin des courts, autour d’une autre passion qu’elles partagent depuis de nombreuses années : le golf.
Comme à la même période l’an dernier, le Suisse et l’Espagnol se sont offert une partie sur un parcours majorquin, un moment de complicité immortalisé sur les réseaux sociaux et qui n’a pas manqué de ravir leurs fans.
RF & RN #fedal— Brian🇨🇭 (@camerlengo73_2) July 21, 2026
🏌️♂️ 🇪🇸
golf_santaponsa IG pic.twitter.com/gxtyuoLfuZ
Reste désormais à savoir lequel des deux anciens rivaux s’est imposé lors de ce duel entre amis !
Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 10:56