Roger Federer profite visi­ble­ment de quelques jours de détente à Majorque, l’île natale de Rafael Nadal. L’occasion pour les deux légendes du tennis de se retrouver loin des courts, autour d’une autre passion qu’elles partagent depuis de nombreuses années : le golf.

Comme à la même période l’an dernier, le Suisse et l’Espagnol se sont offert une partie sur un parcours major­quin, un moment de compli­cité immor­ta­lisé sur les réseaux sociaux et qui n’a pas manqué de ravir leurs fans.

Reste désor­mais à savoir lequel des deux anciens rivaux s’est imposé lors de ce duel entre amis !