Lors du célèbre podcast d’Isner, Johnson, Stock et Querrey, la joueuse américaine qui est sans filtre a dévoilé encore un peu plus sa vie privée.
Agée de 32 ans, elle veut un chéri et elle donc essayé les sites de rencontres.
Cela a fonctionné car elle a visiblement rencontré une perle rare.
« Je vois quelqu’un. On est déjà sortis huit ou neuf fois, et tout s’est passé très vite. Pour l’instant, tout se passe à merveille. Il ne connaît rien au tennis, il a les yeux bleus et il travaille dans la finance. Il vient de créer sa propre entreprise. J’espère que ça marchera. Je suis une femme de caractère, pas faite pour tout le monde. On verra s’il peut le supporter. J’ai beaucoup de personnalité et je peux être un peu explosive, comme beaucoup l’ont sans doute remarqué sur le court »
Publié le samedi 29 novembre 2025 à 12:40