Dominic Thiem est une immense star en Autriche. Logique donc que cette semaine alors que le tournoi de Vienne fait l’actualité que certains de nos collègues fouillent dans sa vie personnelle. Le média Heute a eu la riche idée d’aller interrogé le grand père de Dominic qui a joué un rôle clé au début de sa carrière puisqu’il l’accompagnait sur certains tournois. Si le grand père, Mr Josef Müllner est très fier du parcours de Dominic, il se souvient aussi de quelques temps forts plutôt épiques lors des voyages interminables avec une Audi 80 : « J’étais responsable des voyages en Europe de l’Est. On avait très souvent des voyages de plus de dix heures, c’était éprouvant. Un jour, lors d’un tournoi à Saint Marin, il pleuvait beaucoup mais finalement nous avions quand même décider d’aller jouer alors même que l’on savait que Dominic avait peu de chances car il commençait juste à jouer avec son nouveau revers à une main. Quand nous sommes allés chercher notre voiture sur le parking après sa défaite, elle avait dévalée la pente toute seule, heureusement un arbre l’avait arrêté » explique le grand père.

Mais son vrai objectif était surtout de pouvoir « éduquer » Dominic qui n’allait plus à l’école : « Je voulais que Dominic lise. L’éducation générale était importante pour lui. Quand Dominic a abandonne l’école à l’âge de 16 ans, je ne pense pas que c’était vraiment bien. Aujourd’hui, je sais que c’était juste et nécessaire pour qu’il puisse faire cette carrière. Mais je suis heureux quand il me voit et dit : » Grand-père, j’ai lu le livre. »