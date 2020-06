Interrogée par nos confères du quotidien gratuit Métro sur les relations qu’elle entretient avec Nick Kyrgios, la joueuse australienne a expliqué que finalement elle ne discutait pas souvent avec Nick, sauf quand elle le croisait sur le tour.

Elle a également remis en cause son mode de communication qui consiste à poster des tweets provocateurs sans réelllement proposer des solutions ou des réflexions.

Elle a notamment pointé cette posture suite à son tweet posté contre la fusion ATP/WTA proposée par Roger Federer : « Vous ne pouvez pas simplement tweeter quelque chose et ne pas penser que les gens voudront plus vous entendre ou qu’ils pourraient même discuter avec vous. Il faut aussi pourvoir étayer ses propos. De mon côté quand je veux twitter quelque chose je me pose toujours la question de savoir qui s’intéresse réellement à ce que je dis ».