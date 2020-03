Il est devenu un joueur bien particulier sur le circuit. On avait eu la chance de la côtoyer pour notre numéro 73 de We Love Tennis Magazine. Dernièrement avec son équipementier Tecnifibre, Daniil Medvedev a joue le jeu des questions-réponses avec comme d’habitude beaucoup de sincérité. On a retenu un passage assez étonnant.

A la question : Sais-tu pourquoi tu te déplaces aussi bien ? Daniil a eu cette réponse « curieuse » : « A vrai dire je ne sais pas, c’est peut-être lié à mon travail avec mon coach car on a beaucoup bossé dessus, ou alors c’est naturel, en fait en y réfléchissant je pense que c’est un mixte de tout cela. »