Deuxième et dernière partie concernant le cauchemar de Constant Lestienne, confiné 21 jours dans un hôtel à Parme après avoir été contrôlé positif au Covid-19.

Après avoir expliqué dans la première partie ses conditions de vie, voici comment Constant Lestienne a pu sortir d’Italie, c’est digne d’un James Bond. « Je n’en pouvais plus de rester enfermé, j’ai donc cherché à trouver une solution. Finalement un docteur de Milan m’a expliqué que je pouvais commander une ambulance spéciale Covid car le dernier test m’avait encore déclaré positif et que c’était la seule solution pour rentrer chez moi rapidement, que cela allait couter cher mais qu’elle pourrait m’amener à la frontière française. C’est donc ce que j’ai fait. Ma maman m’attendait donc à Chamonix sauf que comme je n’ai pas beaucoup de chance, le tunnel était fermé quand nous sommes arrivés avec l’ambulance. J’ai du attendre encore deux heures de plus avant de retrouvé ma liberté ».

L’ensemble de son témoignage est disponible dans le dernier épisode de l’émission Sans Filet de Benoit Maylin.