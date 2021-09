Le « saut de saumon » de Daniil Medvedev après sa victoire fait le tour du monde. Le Russe s’est inspiré d’une célé­bra­tion dispo­nible dans le jeu‐vidéo de foot­ball, FIFA, dont il est un grand fan. Le fameux « L2+left », les touches sur lesquelles il faut appuyer pour que le joueur saute de cette manière après avoir marqué un but.

« Je peux l’ex­pli­quer. Cette idée est venue à Wimbledon, une nuit où je ne pouvais pas dormir. Pendant 10 minutes, j’ai commencé à imaginer que je gagnais le tournoi et je me suis dit que si cela se produi­sait, je devrais faire quelque chose de spécial. Je suis un grand fan du jeu vidéo FIFA, et cette célé­bra­tion peut se faire, elle s’ap­pelle comme le poisson mort. Je le fais quand je bats mon rival et que je marque un autre but. Tous ceux qui jouent à la FIFA m’ont dit que c’était légen­daire de célé­brer comme ça. Je ne voulais pas être le prota­go­niste à cause de cela en parti­cu­lier, mais je voulais que ce soit quelque chose de diffé­rent. Tous mes amis avec qui je joue ont été étonnés. Ce n’est pas facile de le faire sur un court en dur. Ça fait un peu mal, mais je suis content de l’avoir fait », a souri Daniil Medvedev après son premier sacre en Grand Chelem.

Sa perfor­mance comme sa célé­bra­tion reste­ront dans les annales, à coup sûr.