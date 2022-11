Tombeuse de l’Italienne Martina Trevisan sur le score sans appel de 6–0, 6–0 en seule­ment 45 minutes, ce jeudi à l’oc­ca­sion des phases finales de la Billie Jean King Cup, la Canadienne Leylah Fernandez a tenté de décrire lors de sa confé­rence de presse ce qu’elle avait ressenti sur le court durant ce moment rare et spécial.

« Je me sentais extrê­me­ment bien, comme si j’étais sous l’emprise d’une sorte de drogue. Je n’étais pas vrai­ment concen­trée sur tout ce qui se passait autour de moi. Je me sentais en paix avec moi‐même, menta­le­ment et émotion­nel­le­ment, et je me plai­sais sur le court. J’ai fait des erreurs, mais je ne m’en suis pas soucié, je n’ai pas été trop frustré. J’ai trouvé le moyen de conti­nuer à m’amé­liorer et d’im­poser mon jeu sans laisser mon adver­saire revenir dans le match. »