Fiancés depuis 2019, Matteo Berrettini et Alja Tomljanovic ne seraient plus ensemble d’après les infor­ma­tions du site italien Oktennis, qui s’ap­puie sur des éléments assez concrets.

D’abord, sur Instagram, l’Australienne ne fait plus partie de la liste des amis de l’Italien et a même supprimé toutes les photos où ils appa­rais­saient ensemble. De plus, Matteo, qui ne loupe géné­ra­le­ment pas un match de sa dulcinée, était en train de s’en­traîner au moment même ou Tomljanovic s’im­po­sait diffi­ci­le­ment face à la locale Baptiste à Indian Wells.

Simple dispute ou vraie rupture ? La réponse au prochain épisode…