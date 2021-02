Connu pour être un joueur très méti­cu­leux et pré­cau­tion­neux, Milos Raonic n’en reste pas moins une per­sonne drôle et atta­chante. Toujours d’at­taque à uti­li­ser l’auto‐dérision à pro­pos de son poids, le Canadien s’est de nou­veau moqué de lui‐même via son compte Twitter où il a com­men­té une de ses pho­tos où on le voit en train de tom­ber sur le court lors du double face à la Serbie : « Mon cul a lais­sé une grosse bosse sur le court », a écrit le 15e mon­dial. Une phrase qui a fait beau­coup rire les internautes.

My ass left a big dent in the court pic.twitter.com/RUodX16kB8 — Milos Raonic (@milosraonic) February 2, 2021