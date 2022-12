Nick Kyrgios sera extrê­me­ment attendu lors de l’Open d’Australie 2023, du 16 au 29 janvier 2023.

Le Manly Seaside Championship, orga­nisé par le club local de Sydney, Manly Lawn Tennis Club, a eu l’idée et surtout l’es­poir d’in­viter le fina­liste de Wimbledon. Ce tournoi, qui se joue entre Noël et le jour de l’an, a accueilli de très grands joueurs dans le passé tels que Ken Rosewall et Lew Hoad.

Kyrgios lui‐même avait joué cette compé­ti­tion prisée par les juniors en 2010. Il avait perdu en quarts de finale

Voici les propos assez ironiques de Marc Dragan, le direc­teur du Manly Seaside Championship, pour tenter de convaincre Nick.

« Nick a clai­re­ment indiqué que l’Open d’Australie était son objectif, mais il aura besoin d’un bon échauf­fe­ment avant de se rendre à Melbourne. Il n’y a pas de meilleure façon de le faire que de jouer au Seaside et de se remettre dans le bain lors d’un tournoi décon­tracté mais compé­titif qui se déroule à une période idéale de l’année. Nous sommes situés à côté de la plage et il y a beau­coup de bons restau­rants, de boutiques et de bars pour le distraire une fois ses matchs terminés. »