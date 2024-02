Lors de son inter­view accordée à nos confrères de Tennis Legend, Lionel Maltese, membre de l’or­ga­ni­sa­tion de l’Open 13 a évoqué une anec­dote au sujet de Marin Cilic et elle est plutôt cocasse.

« En fait il avait fini son match à 17H et devait se rendre à l’aé­ro­port de Marignane assez rapi­de­ment car il partait pour Acapulco. Je me souviens qu’il y avait un match de l’OM juste en face. On a donc fait joué nos réseaux pour avoir une escorte. Après c’est le talent du chauf­feur qui a fait le reste puis­qu’il a parcouru la distance entre le Palais des Sports et Marginanne en 27 minutes, ce qui est un temps record, on a fait un Taxi 5. Bien sûr on a payé une grosse amende mais Marin a pu prendre son avion. Quand je le croise, il m’en parle encore »