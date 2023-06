En plus d’avoir donné son avis sur le débat du GOAT au cours d’une inter­view accordée à Sportklub, Ivan Ljubicic a révélé avoir suivi avec Roger Federer la demi‐finale de Roland‐Garros entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz le 9 juin dernier, dans un contexte particulier.

« Roger voyage davan­tage aujourd’hui que lors­qu’il jouait, mais nous faisons l’ef­fort de nous voir plusieurs fois par an. Sa vie n’est vrai­ment pas ennuyeuse. En fait, nous avons regardé ensemble une partie du match Djokovic – Alcaraz, mais nous étions surtout à la plage, vous allez devoir nous pardonner. Nous n’avons soutenu personne, nous avons simple­ment apprécié le niveau excep­tionnel du tennis. C’est impres­sion­nant ce que Novak fait, comme Roger l’a dit l’autre jour. Nous pouvons le regarder de côté et l’ad­mirer, mais Roger est passé par là et sait ce qu’il faut faire. »