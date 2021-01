Lors d’un podcast, le coach de Roger Federer a essayé d’expliquer pourquoi et comment les plus grands sportifs parvenaient à dépasser des limites que l’on croyait immuables. Son analyse le porte même à comparer ces immenses stars à des scientifiques qui ont marqué l’histoire de l’humanité : « Vous savez, je me souviens d’être monté et d’avoir regardé Sampras remportant son 14e Chelem et les gens se sont dits : D’accord, mon Dieu, personne ne s’en approchera jamais. Et puis tu vois ces gars, surtout Roger parce que c’est lui qui le faisait le premier. Tu sais, ils vont dans le territoire où personne n’a jamais été là ? Tu sais, c’est la même chose dans le football avec Ronaldo et Messi, tu sais , ils marquent énormément de buts, ce qui n’a jamais été fait auparavant. J’admire incroyablement ces athlètes, ils accomplissent des choses qui n’ont jamais été faites auparavant. C’est comparable aux inventeurs, vous savez, comme Einstein »