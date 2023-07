Interviewé par CNN, Roger a expliqué que main­te­nant il avait accepté le fait d’être à la retraite, que cela lui pesait plus de ne plus pouvoir concourir. Il a aussi insisté sur son enga­ge­ment auprès de sa fonda­tion et garde un souvenir incroyable de son voyage au Lesotho.

« Ce voyage était vrai­ment spécial, encore plus spécial que ceux que je fais habi­tuel­le­ment avec ma Fondation, parce que mes quatre enfants ont pu venir, ainsi que ma femme et ma mère. Nous avons passé un moment extra­or­di­naire. Nous avons passé trois ou quatre jours à parcourir le Lesotho, un pays où je n’étais jamais allé aupa­ra­vant et le dernier pays à avoir rejoint le réseau de notre Fondation, qui soutient l’édu­ca­tion de la petite enfance à partir de 2020. Ce n’était pas tant un voyage pour moi, mais pour les enfants, pour qu’ils puissent jouer autour des écoles »