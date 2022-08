Lorenzo Musetti : « Je crois au coup de foudre : je n’ai pas de femme idéale, j’aime la beauté méditerranéenne classique mais… »

Depuis son succès à Hambourg, Lorenzo Musetti a vu sa cote de popu­la­rité s’en­voler. Récemment il s’est donc confié au quoti­dien au Corriere della sera et notam­ment sur « ses amours », un discours tout à fait dans les clichés italiens. Extraits.

Et l’amour, Lorenzo, à 20 ans vécu à trois cents à l’heure, c’est un détail ou une prio­rité ?

« Je crois au coup de foudre : je n’ai pas de femme idéale, j’aime la beauté médi­ter­ra­néenne clas­sique mais elle doit me frapper tout de suite. Je suis plus une sorte d’in­tui­tion que de raisonnement ».