Opposé au Français Terence Atmane au troisième tour du Masters 1000 de Montréal, Jakub Mensik a parfaitement maîtrisé son sujet pour rallier les huitièmes de finale. Il a pu s’appuyer sur une excellente première balle notamment (7−5, 6–4).
Pour autant, les nerfs du champion 2025 de Miami ont été mis à rude pendant la partie. Un spectateur s’est improvisé coach le temps d’un soir en soufflant quelques conseils au 12e joueur mondial. Le comportement du fan a finalement agacé l’intéressé dans l’ultime jeu, décidé à en parler à l’arbitre de chaise Greg Allensworth.
Sourire aux lèvres, l’officiel n’a pas trop hésité à interpeller le perturbateur au micro.
August 8, 2026
« Monsieur, au fond du court, les joueurs ont des entraîneurs fantastiques qu’ils paient pour les aider à remporter leurs matchs. Alors, s’il vous plaît, arrêtez. Merci ».
Une intervention qui a bien amusé le public québécois.
Publié le samedi 8 août 2026 à 16:50