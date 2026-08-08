Opposé au Français Terence Atmane au troi­sième tour du Masters 1000 de Montréal, Jakub Mensik a parfai­te­ment maîtrisé son sujet pour rallier les huitièmes de finale. Il a pu s’ap­puyer sur une excel­lente première balle notam­ment (7−5, 6–4).

Pour autant, les nerfs du cham­pion 2025 de Miami ont été mis à rude pendant la partie. Un spec­ta­teur s’est impro­visé coach le temps d’un soir en souf­flant quelques conseils au 12e joueur mondial. Le compor­te­ment du fan a fina­le­ment agacé l’in­té­ressé dans l’ul­time jeu, décidé à en parler à l’ar­bitre de chaise Greg Allensworth.

Sourire aux lèvres, l’of­fi­ciel n’a pas trop hésité à inter­peller le pertur­ba­teur au micro.

« Monsieur, au fond du court, les joueurs ont des entraî­neurs fantas­tiques qu’ils paient pour les aider à remporter leurs matchs. Alors, s’il vous plaît, arrêtez. Merci ».

Une inter­ven­tion qui a bien amusé le public québécois.