Accueil ATP ATP - Montréal

Lunaire, Mensik se plaint d’un spec­ta­teur, l’ar­bitre inter­vient : « Monsieur, au fond du court, les joueurs ont des entraî­neurs fantas­tiques qu’ils paient pour les aider à remporter leurs matchs. Alors, s’il vous plaît, arrêtez »

Par
Thomas S
-
3397

Opposé au Français Terence Atmane au troi­sième tour du Masters 1000 de Montréal, Jakub Mensik a parfai­te­ment maîtrisé son sujet pour rallier les huitièmes de finale. Il a pu s’ap­puyer sur une excel­lente première balle notam­ment (7−5, 6–4).

Pour autant, les nerfs du cham­pion 2025 de Miami ont été mis à rude pendant la partie. Un spec­ta­teur s’est impro­visé coach le temps d’un soir en souf­flant quelques conseils au 12e joueur mondial. Le compor­te­ment du fan a fina­le­ment agacé l’in­té­ressé dans l’ul­time jeu, décidé à en parler à l’ar­bitre de chaise Greg Allensworth.

Sourire aux lèvres, l’of­fi­ciel n’a pas trop hésité à inter­peller le pertur­ba­teur au micro.

« Monsieur, au fond du court, les joueurs ont des entraî­neurs fantas­tiques qu’ils paient pour les aider à remporter leurs matchs. Alors, s’il vous plaît, arrêtez. Merci ».

Une inter­ven­tion qui a bien amusé le public québécois. 

Publié le samedi 8 août 2026 à 16:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥