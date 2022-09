Les deux derniers entraî­neurs de Roger Federer, Ivan Ljubicic et Severin Lüthi, ont raconté quelques anec­dotes sur leur poulain à l’ATP. Le deuxième cité s’est rappelé de ses premières drôles de rencontres avec celui qui rempor­tera 20 titres du Grand Chelem.

« J’ai rencontré Roger pour la première fois aux cham­pion­nats suisses juniors, j’avais 16 ans et il en avait 11. Je me souviens qu’il y avait un gars avec un revers à une main et je me suis dit : ‘Pourquoi joue‐t‐il un revers à une main ?’. Il était si petit et si mince. Quelques années plus tard, il est venu au Centre national de tennis. Je me souviens juste d’un gars qui souriait dans le restau­rant et je ne savais pas pour­quoi il souriait. Il avait une marque sur le visage, car je pense qu’il était tombé à vélo la semaine précé­dente. J’ai pensé : « Qui est ce type ? C’était Roger. J’étais loin de me douter qu’il allait devenir une partie si impor­tante de ma vie. Roger s’amé­lio­rait de plus en plus chaque fois que je le voyais, et j’étais surpris. Je me disais : « Comment cela a‑t‐il pu arriver si vite ? Tous les six mois, il s’amé­lio­rait telle­ment », a expliqué le coach, ami, conseiller et ancien capi­taine de Roger Federer.