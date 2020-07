Madison Keys et Bjorn Fratangelo forment l’un des couples de la planète tennis. Les deux américains sont revenus pour Tennis.com sur la manière dont ils ont vécu le confinement ensemble : « Nous nous complétons très bien, nous avons su nous détendre, voir les choses avec optimisme et nous aider l’un et l’autre. Cette fois, nous avons compris que nous n’avons pas besoin de grands projets pour être heureux ensemble. C’était amusant, nous avons beaucoup ri ensemble et l’expérience a été très bonne. Nous avons tous les deux réalisé à quel point nous aimons notre profession, même s’il devient difficile de voyager tout le temps. »