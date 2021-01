Depuis quelques jours le journal l’Equipe est en grève suite à l’annonce d’un futur plan social. Les témoignages de soutien sont nombreux parmi la profession et aussi les lecteurs. Ce jour, c’est Nicolas Mahut qui a tenu à marquer le coup avec une belle déclaration d’amour. Pour l’Angevin, il faut absolument soutenir le titre et ne pas baisser les bras. On vous invite à la lire (voir ci-dessous) . On retiendra particulièrement sa chute : « L’année a été difficile pour tout le monde mais qui imagine Roger Federer qui n’a pas joué cette année, licencier le staff pour des raisons économiques ». Il fallait oser cette comparaison…