La France n’a vrai­ment pas démé­rité lors de cette phase quali­fi­ca­tive orga­nisée à Hambourg et le résultat final est cruel. Raison de plus pour rester dans une bonne dyna­mique et reprendre des bonnes habi­tudes comme partager un moment avec le fameux club des suppor­ters qui était d’un sacré soutien quand la Coupe Davis avait encore un sens.

Alors que ses membres avaient décidé de boycotter la fameuse première phase finale à Madrid qui avait été catas­tro­phique, les suppor­ters étaient de retour à Hambourg comme ils l’avaient été à Pau face à l’Equateur.

Hier, après le match gagné contre la Belgique, les joueurs sont donc allés les saluer et les remer­cier. Richie en a profité pour utiliser ses talents de danseur.