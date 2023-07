Une séquence assez comique s’est produite lors du match entre Adrian Mannarino et Daniil Medvedev ce jeudi soir, à l’oc­ca­sion du deuxième tour de Wimbledon.

Alors qu’il était mené deux sets à zéro en ayant été breaké dans le troi­sième set, et que la lumi­no­sité deve­nait de plus en plus faible en raison de la nuit tombante à Londres, le Français a fait une demande inat­tendue à son adver­saire à en croire les commen­ta­teurs de BeIN Sports : « Daniil, ça te dérange si j’ap­pelle le physio main­te­nant ? ».

Finalement, Medvedev a quelque peu bazardé son jeu de service suivant avec deux doubles fautes et Mannarino est revenu à 4–4.

Le Russe a alors demandé lui‐même le physio à ce moment précis en mettant un petit coup de pres­sion à l’ar­bitre : « Si tu ne veux pas arrêter le match, c’est moi qui vais l’ar­rêter. Il fait trop sombre pour jouer. »

S’il aurait pu se dépê­cher de conclure le match, Medvedev a fina­le­ment obtenu gain de cause avec le report du match à vendredi.

La partie reprendra donc à 6–3, 6–3, 4–4 en faveur du numéro 3 mondial.