Déjà auteur d’une réac­tion assez inha­bi­tuelle après sa victoire sur Dominic Thiem, Adrian Mannarino est de nouveau apparu assez tendu à Indian Wells, cette fois contre Lorenzo Musetti, qu’il a battu au 2e tour (6−4, 6–4).

Sanctionné d’un point de péna­lité dans le deuxième set, le Français s’est expliqué à l’issue du match dans des propos rapportés par L’Equipe.

« Il y avait des mecs qui me parlaient mal, me chauf­faient un petit peu, avec des petites insultes à deux balles, à dire »Forza » entre la première et la deuxième balle. Tout le match, tu essaies de te contenir. Il y a une balle de 5–3 où je tombe par terre en me cognant la tête, et derrière j’étais un peu ailleurs. À ce moment‐là, ça m’a un peu gonflé et j’ai dit un truc qui n’était pas génial… Tu te fais insulter sur les réseaux sociaux, tu te fais insulter sur le court, au bout d’un moment tu as juste envie de pouvoir répondre de temps en temps. Mais il faut faire avec… », a râlé le 68e mondial, qui va tenter de pour­suivre ce joli parcours dans le désert cali­for­nien face à Jannik Sinner.