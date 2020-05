Dans un live sur Instagram, l’ex-joueur suisse Marco Chiudinelli a évoqué son enfance passé avec son ami Roger Federer : « Avec Roger nous avons non seulement joué au tennis ensemble, nous avons également beaucoup joué au football pendant notre temps libre. Nous sommes également allés dans différents clubs et je me souviens aussi de quelques duels au squash tout comme dans un autre registre aux jeux informatiques. À cette époque, il n’y avait pas de PlayStation. Nous avons vraiment passé beaucoup de temps ensemble sur et en dehors des courts. La période la plus intense, je pense, se situe entre 10 et 14 ans. »

Cette enfance a marqué aussi Roger Federer qui est resté très ami avec Marco. « C’est vrai que nous sommes encore très proches » explique son pote. Une amitié sincère, il n’y avait qu’à voir l’émotion de Roger à Bâle lors du dernier match de Marco pour constater que les deux hommes sont liés pour la vie.