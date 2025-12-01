L’ex‐joueuse australienne qui est âgée de 83 ans a répondu dernièrement au The Telegraph en expliquant que les critiques à son égard étaient infondées car elle ne faisait que suivre ce qui est ecrit dans la Bible. Le collectif qui avait fait pression lors de ses premières déclarations pour que le court qui porte son nom en Australie soit débaptisé risque de monter à nouveau au créneau.
« J’ai simplement défendu certaines valeurs. Je n’ai rien contre les homosexuels. Je ne fais que répéter ce que dit la Bible : « L’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et les deux ne feront qu’un. » C’est Jésus qui l’a dit dans les Évangiles. J’ai été élevée dans cette croyance et je n’ai pas changé », a‑t‐elle déclaré.Cela peut monter les gens contre vous. Mais vous savez quoi ? Quand vous connaissez la paix de Dieu, quand vous aidez les gens et que vous voyez leur vie changer, c’est tout ce qui compte »
Publié le lundi 1 décembre 2025 à 09:20