L’ex‐joueuse austra­lienne qui est âgée de 83 ans a répondu derniè­re­ment au The Telegraph en expli­quant que les critiques à son égard étaient infon­dées car elle ne faisait que suivre ce qui est ecrit dans la Bible. Le collectif qui avait fait pres­sion lors de ses premières décla­ra­tions pour que le court qui porte son nom en Australie soit débap­tisé risque de monter à nouveau au créneau.

« J’ai simple­ment défendu certaines valeurs. Je n’ai rien contre les homo­sexuels. Je ne fais que répéter ce que dit la Bible : « L’homme quit­tera son père et sa mère et s’at­ta­chera à sa femme, et les deux ne feront qu’un. » C’est Jésus qui l’a dit dans les Évangiles. J’ai été élevée dans cette croyance et je n’ai pas changé », a‑t‐elle déclaré.Cela peut monter les gens contre vous. Mais vous savez quoi ? Quand vous connaissez la paix de Dieu, quand vous aidez les gens et que vous voyez leur vie changer, c’est tout ce qui compte »