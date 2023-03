Alors que Netflix vient de confirmer qu’il y aura bien une saison 2 de Break Point, saison dans laquelle Caroline Garcia sera l’une des joueuses suivies, Maria Sakkari, qui appa­raît dans la saison 1 de cette série‐documentaire centrée sur les coulisses du circuit profes­sionnel, est revenue lors de sa confé­rence de presse à Indian Wells sur les retom­bées de son apparition.

« Je ne pense pas que nous soyons des stars de cinéma. C’est juste notre person­na­lité qui est exposée, dans le bon sens du terme. Des gens sont venus me voir et m’ont dit qu’ils m’avaient vu dans Break Point, mais pas en train de jouer au tennis, ce qui, je pense, était très bon pour l’émis­sion. J’étais heureuse parce que tout cela aide vrai­ment le tennis. Je n’au­rais jamais pensé que, venant d’un tout petit pays, j’at­tein­drais le niveau de clas­se­ment où je me trou­vais l’année dernière. Me voir à la télé­vi­sion n’est pas quelque chose dont j’ai l’ha­bi­tude. C’est un peu bizarre, mais c’est aussi agréable de voir les diffé­rentes joueuses dans l’épisode. »