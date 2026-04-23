Interrogée lors d’un podcast, Maria Sharapova dont l’après carrière est un succès aussi important que celui réalisé sur le tour a expliqué pourquoi elle ne jouait plus au tennis et comment elle est arrivée au final à se détacher un peu de cette première vie pour performer ailleurs.
Maria Sharapova explicó por qué ya no juega al tenis :— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 23, 2026
🗣 “Cuando en algo fuiste muy buena y, con el tiempo, tu cuerpo deja de responder igual, también dejás de sentir lo que era ser la mejor en eso”.pic.twitter.com/x2zEWBMXpa
« Quand on a été très bon dans quelque chose et qu’avec le temps, ton corps ne répond plus de la même façon, on cesse aussi de ressentir ce que c’était d’être le meilleur dans ce domaine » a expliqué Maria, une constatation que Venus Williams n’a visiblement pas encore intégrée puisqu’elle continue à jouer, et personne ne sait vraiment pourquoi.
Publié le jeudi 23 avril 2026 à 14:14