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Maria Sharapova avoue enfin : « Quand on a été très bon dans quelque chose et qu’avec le temps, ton corps ne répond plus de la même façon, on cesse aussi de ressentir ce que c’était d’être le meilleur dans ce domaine »

Par
Laurent Trupiano
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Interrogée lors d’un podcast, Maria Sharapova dont l’après carrière est un succès aussi impor­tant que celui réalisé sur le tour a expliqué pour­quoi elle ne jouait plus au tennis et comment elle est arrivée au final à se déta­cher un peu de cette première vie pour performer ailleurs. 

« Quand on a été très bon dans quelque chose et qu’avec le temps, ton corps ne répond plus de la même façon, on cesse aussi de ressentir ce que c’était d’être le meilleur dans ce domaine » a expliqué Maria, une consta­ta­tion que Venus Williams n’a visi­ble­ment pas encore inté­grée puis­qu’elle continue à jouer, et personne ne sait vrai­ment pourquoi.

Publié le jeudi 23 avril 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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