Interrogée lors d’un podcast, Maria Sharapova dont l’après carrière est un succès aussi impor­tant que celui réalisé sur le tour a expliqué pour­quoi elle ne jouait plus au tennis et comment elle est arrivée au final à se déta­cher un peu de cette première vie pour performer ailleurs.

Maria Sharapova explicó por qué ya no juega al tenis :



🗣 “Cuando en algo fuiste muy buena y, con el tiempo, tu cuerpo deja de responder igual, también dejás de sentir lo que era ser la mejor en eso”.pic.twitter.com/x2zEWBMXpa — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 23, 2026

« Quand on a été très bon dans quelque chose et qu’avec le temps, ton corps ne répond plus de la même façon, on cesse aussi de ressentir ce que c’était d’être le meilleur dans ce domaine » a expliqué Maria, une consta­ta­tion que Venus Williams n’a visi­ble­ment pas encore inté­grée puis­qu’elle continue à jouer, et personne ne sait vrai­ment pourquoi.