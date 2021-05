Le nouveau maga­zine de tennis édité par So Press 40‑A s’est inté­ressé au cas Marcelo Rios. Sur six pages, les deux jour­na­listes partis à Santiago tentent de décrypter le phéno­mène Rios. Un travail fasti­dieux tant le person­nage est devenu une cari­ca­ture proche au final d’un certain Diego Maradona.

Et comme Marcelo ne se laisse pas appro­cher, il faut alors aller inter­roger les jour­na­listes qui l’ont côtoyé.

L’un d’entre‐eux, Mario Cavalla fait certaines révé­la­tions qui peuvent glacer les personnes sensibles.

On en a sélec­tionné une qui résume la folie de cet ex‐numéro 1 mondial : « Un soir, en boîte de nuit, Rios me dit : « Si quel­qu’un me fait chier, je le fais tuer ». Dix minutes après, il va aux toilettes et pisse sur le mec. Deux heur plus tard, Marcelo a un acci­dent de voiture »

Le maga­zine 40‑A est dispo­nible dans tous les kiosques au prix de 6,5 euros.