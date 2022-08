Marion Bartoli : « Serena Williams achète des robes à 80–100 dollars. On se l’imagine aller faire du shopping à 50 000 euros, pas du tout »

Au cours d’un excellent témoi­gnage pour le journal L’Équipe après l’an­nonce par Serena Williams de sa future retraite, Marion Bartoli a dévoilé quelques anec­dotes crous­tillantes et révé­la­trices de la person­na­lité de l’Américaine.

Et après avoir évoqué une scène hila­rante dans les vestiaires de Wimbledon en 2019 et un brie­fing de match très parti­cu­lier aux côtés de sa fille et de Patrick Mouratoglou, son entraî­neur de l’époque, Marion a cette fois fait parlé des dépenses de son amie, notam­ment lors de sorties shop­ping à Paris.

« Elle est hyper‐simple. Après un Roland‐Garros, on s’est fait des sorties shop­ping, pas du tout sur l’avenue Montaigne. Une sortie entre copines comme tout le monde. Elle adore chiner dans des maga­sins lambda. Je me souviens qu’elle cher­chait des tissus pour sa collec­tion. Elle achète des robes à 80–100 dollars. On imagine Serena aller faire du shop­ping à 50 000 euros, pas du tout. Elle était telle­ment heureuse de trouver une robe à 100 euros. C’est une fille avec les pieds sur terre qui ne dépense pas du tout son argent n’im­porte comment. »