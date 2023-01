L’annonce a été faite ce lundi, Martina Navratilova est atteinte d’un cancer du sein et de la gorge. La seule bonne nouvelle c’est que des trai­te­ments sont envi­sa­geables car ces deux cancers sont pris à temps.

Abattue mais pas rési­gnée, Martina a décidé de se battre.

« J’espère une issue favo­rable. Ça va être très dur pendant un moment mais je vais me battre avec tout ce que j’ai. Ça m’a mis sur le cul, vrai­ment. Je me sens telle­ment en contrôle de ma vie et de mon corps, et puis cela arrive. Je reste en forme et je mange bien, et ça m’est arrivé. Une année de plus et j’au­rais pu avoir de gros problèmes. Le jour où l’on m’a annoncé que j’avais un cancer du sein a été mon 11 septembre personnel. J’ai été complè­te­ment choquée et la nouvelle m’a coupé le souffle »