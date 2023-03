L’ancienne cham­pionne améri­caine est revenue sur le « souci » lié aux athlètes trans­genres. Selon elle, il faut « légi­férer » pour que l’équité spor­tive soit réta­blie. Ce sont la nature de ses décla­ra­tions au quoti­dien le Times.

« Je pense que la meilleure idée serait d’avoir des caté­go­ries « femmes biolo­giques » et « filles biolo­giques », puis une caté­gorie « ouverte ». Ce serait une caté­gorie pour tous : les hommes qui s’iden­ti­fient comme des hommes ; les femmes qui s’iden­ti­fient comme femmes ; les femmes qui s’iden­ti­fient comme des hommes ; les hommes qui s’iden­ti­fient comme des femmes ».

Le nonuple cham­pion de Wimbledon a déclaré qu’une fois que quel­qu’un a traversé la puberté mascu­line : « Il n’y a aucun moyen d’ef­facer cet avan­tage physique. Si vous pouvez respirer plus vite et plus profon­dé­ment, c’est un avan­tage énorme dans le sport de haut niveau. C’est pour cela que l’in­ter­dic­tion des athlètes trans­genres dans les compé­ti­tions fémi­nines est un pas dans la bonne direction »