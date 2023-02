Pour ceux qui ne la connaissent pas, Mary Joe Fernandez a été une très grande joueuse de tennis dans les années 90 jusqu’à parti­ciper à trois finales de Grand Chelem en simple.

Mariée depuis plusieurs années à Tony Godsick, le super agent de Roger Federer, l’Américaine d’ori­gine domi­ni­caine était récem­ment de passage sur le podcast Holding Court with Patrick McEnroe dans lequel elle a révélé que l’un des enfants du couple Federer était tota­le­ment obsédé par le tennis.

« Je suis sûr que Roger aime toujours autant le tennis. Tous ses enfants jouent au tennis et l’un d’entre eux l’aime vrai­ment, ce qui est très amusant pour lui et sa femme Mirka. Ils aiment telle­ment le tennis. Ils sont comme s’ils devaient jouer tout le temps, encore et encore. Enfin, l’un d’entre eux montre vrai­ment un grand intérêt pour le tennis. Et c’est très, très cool à voir. »

Et si l’on voyait appa­raître sur le circuit dans quelques années un ou une mini‐Roger ?…