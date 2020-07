Le rap d’Adil Kalyanpur, « Mask On », est devenu viral sur Internet. C’est un joueur de tennis basé au Bengaluru, qui était entré dans le top 1000 du classement ATP il y a deux ans. Il a créé cette vidéo pour encourager le port du masque dans le contexte de la pandémie actuelle de coronavirus. La vidéo a reçu un accueil fantastique sur les médias sociaux. « J’ai réalisé que je voulais continuer à aider les gens et à avoir un impact de toutes les manières possibles, a déclaré le jeune homme de 20 ans. J’ai donc composé un rap, Captivity of Negativity, qui reflète mes propres luttes pour surmonter la négativité dans le domaine du tennis. J’ai reçu beaucoup de commentaires positifs, et cela a marqué le début de ma série Rap for Impact. J’ai pensé que si je pouvais faire du rap sur ce problème et inciter plus de gens à porter des masques, cela aurait un plus grand impact. »