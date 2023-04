Présent dans l’épi­sode 3 de la série Break Point sur Netflix, Matteo Berrettini a été suivi lors de l’Open d’Australie 2022, alors qu’il était encore en couple avec Ajla Tomljanovic. Au cours de son inter­view pour Style Magazine, l’Italien a révélé ce qu’il avait ressenti en se voyant à l’écran.

« Pendant des jours, les caméras ont filmé mes émotions, mes joies et mes décep­tions. Me revoir était étrange car mon ex‐petite amie (Ajla Tomljanovic, 41e au clas­se­ment WTA, ndlr) figure égale­ment dans la série, mais je suis content de la façon dont ils m’ont dépeint », a confié le 21e mondial, qui a égale­ment répondu aux critiques au sujet de sa nouvelle rela­tion amou­reuse avec Melissa Satta, présen­ta­trice de télé­vi­sion et influen­ceuse bien connue en Italie.