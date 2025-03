Dimanche à Indian Wells, où le tournoi bat son plein, John McEnroe a enlevé sa casquette de consul­tant et donné un concert avec son groupe « Johnny Smyth Band ».

Chanteur et guita­riste, l’an­cien numéro 1 mondial et septuple lauréat en Grand Chelem a fait passer quelques messages entre les chan­sons et notam­ment celui‐ci.

« Tous ces joueurs qui quittent le court pour aller aux toilettes… Non mais imaginez, si je vous aban­don­nais là pendant un quart d’heure ? », a lâché l’Américain dans des propos rapportés par L’Equipe.

John McEnroe is perfor­ming a live concert right now on the IW Grounds !



Johnny Smyth Band



Here’s the song ‘Goodbye To You’



Johnnie Mac dedi­cates this to 3 people :



- His late friend (Vitas Gerulaitis “who should be in the goddamn Hall of Fame”)



- Fred Stolle



- Idol Rod Laver pic.twitter.com/0MSVp2VWOf