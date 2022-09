Le maga­zine GQ aux États‐Unis a demandé à John McEnroe de commenter les diffé­rents films parlant de tennis. S’exprimant au sujet du long métrage la « Bataille des Sexes », l’Américain s’est souvenu de certains propos le concernant.

« Je suis devenu père plus tard, évidem­ment, mais j’ai eu quatre filles et deux garçons. Et donc, rien que de ce point de vue‐là, j’ai vrai­ment de l’empathie, de la sympa­thie et je suis heureux que Billie Jean ait fini par gagner ce match pour ce que cela repré­sente. Mais je fois aussi dire que je n’ai pas apprécié que de nombreuses personnes proclament avec assu­rance que Serena Williams aurait pu me battre au cours des 25 dernières années. »