Vous imaginez John McEnroe en narrateur d’une voix off d’une série pour adolescents sur Netflix ? Non, vous ne rêvez pas. La série « Mes premières fois » sur la célèbre plateforme est contée par l’ancienne gloire de la petite balle jaune. L’actrice principale, Devi Vishwakumar, a perdu son père et cette tragédie n’arrange pas ses sentiments dans la série. L’Américain était l’idole de son père, d’où sa voix off pour jouer la figure paternelle.