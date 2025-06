La marque fran­çaise Tecnifibre a eu la bonne idée d’in­viter ses deux stars, Danill Medvedev et Iga Swiatek à décou­vrir le padel. La vidéo tournée avec deux cham­pions profes­sion­nels de Padel est une vraie réus­site tant on sent que la bonne humeur règne lors de cette expé­rience inédite.

Daniil semble d’ailleurs appré­cier cette nouvelle disci­pline même s’il a un peu de mal surtout quand la balle touche la vitre.

Cela confirme aussi que l’on peut être un très grand joueur de tennis et avoir beau­coup de mal à « appri­voiser » rapi­de­ment les spéci­fi­cités du padel, une disci­pline dont l’essor dans le monde est tota­le­ment incroyable.