S’il a peu côtoyé Roger Federer sur le circuit, Daniil Medvedev se souvient très bien des trois rencontres qu’il a dispu­tées face au Maestro au début de sa carrière. Trois défaites certes mais de très bons souve­nirs malgré tout.

« Je me souviens des trois matches contre lui, les deux dernières fois, il a gagné faci­le­ment. Je me souviens de mon premier match contre lui, à Shanghai (en 2018). Je commen­çais à monter, je venais de gagner un ATP 500 à Tokyo, j’étais tout content, je jouais plutôt bien. J’avais vu que je pouvais jouer Roger au deuxième tour, j’avais fait un match dingue contre le Chinois Zhang Ze au premier. Derrière, je joue Roger, j’ai des occa­sions pour gagner le match (perdu 6–4, 4–6, 6–4). J’avais fait un rétro boisé énorme, j’avais eu de la chance et il avait rigolé. À ce moment‐là, jouer Roger sur le central à Shanghai, c’était une des plus grandes émotions de ma vie. C’est dommage qu’il ait été moins là quand j’ai progressé. La seule grande occa­sion que j’ai eue ensuite c’était à Wimbledon (2021) mais Hubert Hurkacz a été plus fort que moi et ensuite plus fort que Roger (il l’avait battu en quart de finale) ! »