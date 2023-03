Joueur tota­le­ment à part et atypique, Daniil Medvedev a connu une enfance mouve­mentée sur les courts d’en­traî­ne­ments en Russie à en croire ses anciens entraî­neurs Igor Chelyshev et Ivan Pridankin qui se sont longue­ment livrés au cours d’un très bel entre­tien avec le site Sports.ru.

Et après la drôle de compa­raison de Chelyshev, c’est au tour de Pridankin de dévoiler une anec­dote lors d’un tournoi juniors il y a quelques années.

« Lors des compé­ti­tions, presque aucun match ne se dérou­lait sans dispute avec un arbitre ou avec un adver­saire s’il jouait sans arbitre. Une fois, lors de la Coupe d’Europe d’hiver des ‑16 ans en France, j’étais le capi­taine de l’équipe, on a joué les demi‐finales et on était mené 0–1. Le match de Daniil était le deuxième, et il avait une bonne chance de remporter un point et d’éga­liser. L’arbitre a commis plusieurs erreurs consé­cu­tives et Daniil a parlé de lui de manière très peu flat­teuse sans lui serrer la main à tel point que les juges arbitres ont voulu nous disqua­li­fier pour le match comp­tant pour la troi­sième place. J’ai ensuite longue­ment parlé avec le juge en chef qui récla­mait des excuses. Daniil semblait enclin à le faire avant qu’une nouvelle dispute éclate et que l’ar­bitre lui lance, ‘Tu ne devien­dras jamais un bon joueur’, et que Daniil lui réponde, ‘Et toi, tu ne devien­dras jamais un bon arbitre’. »