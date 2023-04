La saison de Daniil a basculé à Rotterdam comme l’a expliqué le Russe avec l’hu­mour qui le caractérise.

« Avant Rotterdam, je me sentais vrai­ment pas bien. Je jouais avec pas mal de spar­ring et pas très bien en fait. A un moment j’ai donc demandé à mon coach comme cela allait être possible de battre un joueur comme Sebastian Korda si je ne parve­nais pas à dominer un junior de 18 ans. Et Gilles m’a juste répondu qu’ef­fec­ti­ve­ment cela n’était pas possible » a commenté le Russe. Depuis Daniil a juste remporté 4 titres et gagné 24 de ses 25 derniers matchs.