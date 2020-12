Cela n’est qu’un petit tweet mais il en dit long sur l’ambition du Russe qui sait pertinemment qu’au filet sa marge de progression est très importante. C’est d’autant plus important pour la suite de sa carrière que Daniil n’hésite pas à aller de l’avant, c’est un joueur créatif qui cherche toujours à gagner du temps. D’ailleurs, la volée est l’un des secteurs où il a le plus à apprendre car côté coup droit, en fond de court, ou en revers, sa régularité, sa constance et la qualité de sa frappe ne peuvent être remises en cause.

…because my volleys need work….🤔🤷‍♂️ https://t.co/Vfi3J2gUOE — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) December 16, 2020